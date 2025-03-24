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Политика как она есть

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В Совфеде сочли демилитаризацию Украины объективной необходимостью

В Совфеде сочли демилитаризацию Украины объективной необходимостью

Член Совета Федерации Андрей Климов в Telegram-канале прокомментировал сообщения британских СМИ о рисках бесконтрольного оборота оружия на Украине и заявил, что демилитаризация республики является объективной необходимостью.

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