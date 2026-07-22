Налог на «защиту от России»: Вашингтон прикарманит военные бюджеты европейцев

От перестановок внутри НАТО ничего не изменится, Прибалтика готовится к войне Дмитрий Родионов Фото: MACIEJ GOCLON/FOTONEWS /Global Look Press Материал комментируют: Владимир Сапунов Всеволод Шимов Вопрос вывода американских войск из Европы участники саммита НАТО в Анкаре дружно решили не заострять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии