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Нижегородская правда

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Утвержден архитектурный облик первых домов по КРТ в Кстове

Утвержден архитектурный облик первых домов по КРТ в Кстове

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик двух многоквартирных домов, которые возведут в юго-восточной части города Кстово.

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