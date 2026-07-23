Утвержден архитектурный облик первых домов по КРТ в Кстове

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик двух многоквартирных домов, которые возведут в юго-восточной части города Кстово.
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