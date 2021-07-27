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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Алексеев: «Шведки очень сильны, мы ждали такой игры от них, но развалились. Нам нужна уверенность – у нас нет лидера»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев прокомментировал поражение команды от Швеции (24:36) в матче группового этапа олимпийского турнира.

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