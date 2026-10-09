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ИА Регнум

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Sun: британские моряки учатся защищать подлодки от БПЛА пожарными рукавами

Sun: британские моряки учатся защищать подлодки от БПЛА пожарными рукавами

Британских моряков учат защищать атомные подводные лодки от беспилотников при помощи пожарных рукавов, катушек, других средств противовоздушной обороны на судах нет.

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