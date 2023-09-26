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Елена Вяльбе о российских спортсменах, меняющих гражданство: «Родину, как и мать, никто не выбирает. И там они Родину себе не найдут»

«Да нет у нас лыжников таких. Такие слова нелегко спортсменам говорить, вы не думайте, что я какая-то железная баба.

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