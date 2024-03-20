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МЧС направит допсилы на место спасательной операции в Приамурье

МЧС направит допсилы на место спасательной операции в Приамурье

На место проведения поисково-спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области, где после обвала горной породы остаются горняки, направлены дополнительные силы и средства МЧС РФ, сообщил 20 марта замглавы ведомства Анатолий Супруновский.

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