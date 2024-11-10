162 кальяна изъяли полицейские за одну ночь в барах Алматы

В Алматы проверили увеселительные заведения и выявили 114 нарушений, сообщает пресс-служба МВД РК. В ночь с 8 на 9 ноября сотрудники полиции города провели проверку в увеселительных заведениях с целью выявления нарушений употребления табачных изделий.