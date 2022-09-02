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РФ прекратит поставлять нефть странам, которые введут ограничения на цену топлива

РФ прекратит поставлять нефть странам, которые введут ограничения на цену топлива

РФ прекратит поставлять нефть странам, которые введут ограничения на цену топлива. Как заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые решат ограничить цену на ее топливо.

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