РФ прекратит поставлять нефть странам, которые введут ограничения на цену топлива. Как заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, Россия прекратит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые решат ограничить цену на ее топливо.