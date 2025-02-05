Чипировать собак предлагают по всей России

Все собаки в стране должны быть маркированы и занесены в общероссийский реестр домашних животных. Так считают депутаты петербургского Заксобрания, которые одобрили в первом чтении на заседании 5 февраля соответствующую инициативу об изменении федерального законодательства.
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