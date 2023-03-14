Потенциал сдерживания: как Австралия планирует создавать атомный подводный флот в рамках партнёрства AUKUS

Правительство Австралии в течение ближайших десяти лет потратит до $38,7 млрд на реализацию программы строительства атомного подводного флота в рамках соглашений альянса AUKUS с Британией и США, сообщил главный государственный казначей Джим Чалмерс.
Правительство Австралии в течение ближайших десяти лет потратит до $38,7 млрд на реализацию программы строительства атомного подводного флота в рамках соглашений альянса AUKUS с Британией и США, сообщил главный государственный казначей Джим Чалмерс.
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