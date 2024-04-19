Молдаване пугаются переписчиков и звонят в Службу 112

С 8 апреля, момента начала процесса опроса населения в рамках переписи 2024 года, Служба 112 фиксирует обращения относительно личности переписчиков, отказа граждан от участия в переписи, неадекватной реакции и агрессивного поведения со стороны респондентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии