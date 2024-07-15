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test mazurok

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🌊 В Крыму пятерых туристов на сап-бордах чуть не унесло в море Как стало известно, 12 июля в Судаке в море люди на сап-бордах подавали сигналы о помощи.

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