🌊 В Крыму пятерых туристов на сап-бордах чуть не унесло в море Как стало известно, 12 июля в Судаке в море люди на сап-бордах подавали сигналы о помощи.
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🌊 В Крыму пятерых туристов на сап-бордах чуть не унесло в море Как стало известно, 12 июля в Судаке в море люди на сап-бордах подавали сигналы о помощи.