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Xiaomi показала Mi Band 7 на новых изображениях. Много новых тем оформления и экран AMOLED с диагональю 1,62 дюйма во всей красе

Xiaomi показала Mi Band 7 на новых изображениях. Много новых тем оформления и экран AMOLED с диагональю 1,62 дюйма во всей красе

Xiaomi продолжает публиковать тизеры, посвященные фитнес-браслету Mi Band 7. Напомним, официальная премьера новинки состоится уже очень скоро – 24 мая.

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