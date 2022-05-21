Xiaomi показала Mi Band 7 на новых изображениях. Много новых тем оформления и экран AMOLED с диагональю 1,62 дюйма во всей красе

Xiaomi продолжает публиковать тизеры, посвященные фитнес-браслету Mi Band 7. Напомним, официальная премьера новинки состоится уже очень скоро – 24 мая.
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