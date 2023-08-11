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Кубок Лады. «Нефтехимик» сыграет с «Химиком», «Лада» против «Куньлуня»

Еще одним участником стал действующий обладатель Кубка Петрова «Химик».  Кубок Лады «Нефтехимик» – «Химик» – 13:00 «Лада» – «Куньлунь Ред Стар» – 17:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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