РУСАК на водороде, ЛАДА АУРА, АУРУС и другие новинки Иннопром-2024 В России представлен огромный водородный вездеход «Русак», новая Лада Аура, электромобиль e-Ларгус, водородный люксовый седан Аурус Сенат, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), проект по выводу спутников на орбиту с помощью конверсионной баллистической ракеты Старт-1М, перспективный гибридный авиационный двигатель от ОДК и другие технические новинки.