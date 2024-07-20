Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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РУСАК на водороде, ЛАДА АУРА, АУРУС и другие новинки Иннопром-2024

РУСАК на водороде, ЛАДА АУРА, АУРУС и другие новинки Иннопром-2024

  РУСАК на водороде, ЛАДА АУРА, АУРУС и другие новинки Иннопром-2024 В России представлен огромный водородный вездеход «Русак», новая Лада Аура, электромобиль e-Ларгус, водородный люксовый седан Аурус Сенат, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), проект по выводу спутников на орбиту с помощью конверсионной баллистической ракеты Старт-1М, перспективный гибридный авиационный двигатель от ОДК и другие технические новинки.

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