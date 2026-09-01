25 жизненных историй из офиса, где работа кипит, как сливовое варенье в тазу

Тем, кто работал в офисе, всегда есть что рассказать о коллегах, которые не только умеют греть рыбу в микроволновке, но и находить нестандартные решения задач, а также о начальниках, поведение которых вообще предугадать нереально.
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