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Рудковская об открытии Олимпиады: «Из красивого – лазерное шоу и дым в цветах французского флага. Потом началась безвкусная отработка «повесточки»

«Смотрели церемонию открытия Олимпиады в Париже? Сама задумка режиссура Тома Жолли интересная – сделать шоу-открытие в центре города, а не на стадионе, вопросы к реализации)) И впервые олимпийские команды мира не прошли, а проплыли парадом по реке Сене на лодках, получилась флотилия из 10 тысяч спортсменов.

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