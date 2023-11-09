В Швеции отменили демонстрацию в память о Хрустальной ночи из-за антисемитизма

В Швеции отменили демонстрацию в память жертв еврейского погрома в нацисткой Германии, произошедшем в ноябре 1938 года и известном как «Хрустальная ночь» из-за резкого роста преступлений на почве антисемитизма.
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