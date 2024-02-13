Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Белоруссии

Новое заседание IIHF по этому вопросу состоится в мае следующего года. Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25.
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