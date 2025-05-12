Герой России Игорь Юргин возглавит департамент Минпросвещения

Герой России, участник программы «Время героев» Игорь Юргин назначен на пост директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации.
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