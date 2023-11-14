Губернатор Калининградской области посоветовал всем помнить про пароли и явку

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября, ФедералПресс. Глава региона Антон Алиханов в своем телеграм-канале рекомендует виртуальным визитерам его аккаунта уже сегодня вспомнить или найти свой «длинный» пароль на «Госуслугах».
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