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Легальная миграция растёт, преступность падает, бюджет получает миллиарды. Что стоит за результатами?

Легальная миграция растёт, преступность падает, бюджет получает миллиарды. Что стоит за результатами?

Первый замглавы МВД Андрей Кикоть доложил Владимиру Путину о результатах новой миграционной политики.

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