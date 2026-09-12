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Царьград

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Артём Федорченко поставил новую программу для Аделии Петросян

Артём Федорченко поставил новую программу для Аделии Петросян

Артём Федорченко создал новую произвольную программу для трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян.

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