Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на запад Украины

По задумке властей, они должны будут обеспечивать тыл Вооруженных сил Украины Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения Вооруженных сил Украины.
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