Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    эти сатанисты давно уж отвернулись от Бога.... у них бог этот усатый нелюдьСвященник назвал ...
  • Геннадий Бережнов
    И после этого Шойгу ставить на эту новую должность очень недальновидное и странное решение.Задержан главный ...
  • sss
    а нужен ли он в совбезе?12 лет у "военног...

Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на запад Украины

Эстония рассматривает возможность отправки своих войск на запад Украины

По задумке властей, они должны будут обеспечивать тыл Вооруженных сил Украины Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх