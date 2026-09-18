В Кузбасс завезли 264 тонны лука из Казахстана за два дня

В Кемеровскую область завезли крупную партию репчатого лука из Казахстана. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, за два дня — 8 и 10 сентября — на территорию Кузбасса поступило 264 тонны продукции.
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