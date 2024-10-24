На одной из главных улиц Калуги ограничили скорость

Служба единого заказа городского хозяйства сообщила о новых дорожных знаках, установленных ею в КалугеНа улице Степана Разина в Калуге, на участке от площади Победы до перекрестка с Тульской улицей, и на участке от дома №5 до того же перекрестка, повесили знаки ограничения скорости до 40 километров в час.
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