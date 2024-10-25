7 самых живописных мест для прогулок осенью в Петербурге (ФОТО)

Осень создана, чтобы шуршать листьями в Таврическом саду и бродить по набережным с чаем в руках. Не верите? Тогда берите зонт и теплый шарф и отправляйтесь на прогулку по самому романтичному городу России.
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