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Бонжур вашей хате! Укры анонсировали Е-гривну

Бонжур вашей хате! Укры анонсировали Е-гривну

Национальный банк Украины (НБУ) представил представителям банков, небанковских финансовых учреждений и рынка виртуальных активов проект е-гривны – цифровых денег НБУ.

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