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Царьград

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Бельгия против экспроприации $300 миллиардов российских резервов

Бельгия против экспроприации $300 миллиардов российских резервов

Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитал" заявил, что шансы вернуть $300 млрд замороженных резервов России малы.

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