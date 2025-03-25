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СССР-Россия

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Украину рвут на части США и Британия

Украину рвут на части США и Британия

  Срок остановки войны на Украине, обещанный Трампом, плавно сместился вправо: вначале с одних суток до ста дней, а затем и до 20 апреля.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Колониализм как модус вивенди. Отсюда и неизменный образ существования. Как и мышления.
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17 час.
Надежда Белугина
У Америки хватка мгновенная, цепкая, схвачу первой - потом подумаю. Поцелуи и объятия с ней только воздушные и через океан.
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16 час.
Надежда
Ну, а что ее не рвать, если во главе страны до сих пор стоит просроченная  продажная зеленая слизь, которая от страха за свою никчемную шкурку продаст ВСЁ, вплоть до пенсов и грудных детей...
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6 час.
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