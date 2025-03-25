Украину рвут на части США и Британия

У Америки хватка мгновенная, цепкая, схвачу первой - потом подумаю. Поцелуи и объятия с ней только воздушные и через океан.

Надежда

Ну, а что ее не рвать, если во главе страны до сих пор стоит просроченная продажная зеленая слизь, которая от страха за свою никчемную шкурку продаст ВСЁ, вплоть до пенсов и грудных детей...