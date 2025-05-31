РОМИР: более 50% опрошенных россиян предпочитают азиатские продукты

Более половины опрошенных россиян (54%) регулярно покупают и едят азиатские продукты. Об этом говорится в исследовании сети магазинов Fix Price и Института человека РОМИР, которое поступило в редакцию "Газеты.
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