Оренбуржцам вернут половину стоимости расходов на путевку в детский лагерь

Проект распоряжения направлен на оказание государственной финансовой поддержки реализации программы доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение 50% стоимости 357 тысячи оплаченных туристских услуг, связанных с поездками в организации отдыха детей и их оздоровления», — сообщают «Новые Известия» Ростуризму, Минфину и Минпросвещения поручили до 19 мая внести в правительство проект с порядком предоставления данной субсидии через АО «Национальная система платежных карт».