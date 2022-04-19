Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Пике о 4 млн евро за Суперкубок Испании: «Норма для сегодняшнего мира. Комиссия 10-15% – рыночная. Все законно, мне нечего скрывать»

Жерар Пике высказался о комиссии его компании за проведение Суперкубка Испании за рубежом. Сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит защитнику «Барселоны», выплату 24 млн евро за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх