Пике о 4 млн евро за Суперкубок Испании: «Норма для сегодняшнего мира. Комиссия 10-15% – рыночная. Все законно, мне нечего скрывать»

Жерар Пике высказался о комиссии его компании за проведение Суперкубка Испании за рубежом. Сообщалось, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) согласовала с компанией Kosmos, которая принадлежит защитнику «Барселоны», выплату 24 млн евро за проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.
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