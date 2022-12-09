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Проект становится популярным: в бутик ИМЕНА набрали уже второй поток уральских дизайнеров

Проект становится популярным: в бутик ИМЕНА набрали уже второй поток уральских дизайнеров

В бутик ИМЕНА в VEER Mall набрали второй поток местных дизайнеров: в число резидентов второго и третьего потока попали 40 начинающих предпринимателей и самозанятых производителей одежды и товаров для дома из Екатеринбурга и Свердловской области.

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