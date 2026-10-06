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Татар-информ

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В Пестречинском районе демонтируют пешеходный переход, который снес самосвал

В Пестречинском районе демонтируют пешеходный переход, который снес самосвал

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщили, что в настоящее время ведется демонтаж пешеходного перехода, который обрушился сегодня неподалеку от села Кощаково Пестречинского района.

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