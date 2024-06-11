На улице Салтыкова-Щедрина в Калуге появился объект культурного наследия

Как сообщает управление по охране культурного наследия Калужской области, в Калуге появился новый памятник архитектурыКак сообщает управление по охране культурного наследия Калужской области, в Калуге появился новый памятник архитектуры.
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