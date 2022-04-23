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Космические туристы смогут покинуть станцию МКС не раньше 25 апреля, на пять дней позднее запланировано

Туристы, находящихся на борту Международной космической станции в рамках первой полностью коммерческой миссии Ax-1, не смогут покинуть станцию раньше 24 апреля.

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