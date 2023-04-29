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Капризов остался без очков в 5 из 6 матчей с «Далласом» в плей-офф. У него 1+0 и «минус 3» в серии

Форвард «Миннесоты» завершил серию первого раунда Кубка Стэнли против «Старс» с 1 (1+0) баллом.  В шестом матче россиянин (21:29, 3:40 – в большинстве, «минус 2») отметился 2 бросками в створ и 2 силовыми приемами.

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