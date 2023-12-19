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Путин вручил звезды Героев России участникам спецоперации

Путин вручил звезды Героев России участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин вручил участникам спецоперации медали «Золотая Звезда» Героя России. Путин подчеркнул, что российским военнослужащим приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевая серьезные испытания и выразил уверенность, что благодаря им Россия добьется поставленных целей.

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