Путин вручил звезды Героев России участникам спецоперации

Президент России Владимир Путин вручил участникам спецоперации медали «Золотая Звезда» Героя России. Путин подчеркнул, что российским военнослужащим приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевая серьезные испытания и выразил уверенность, что благодаря им Россия добьется поставленных целей.
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