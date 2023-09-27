Премьера состоится 30 сентября. «Мы выжили чудом»: Тимур Родригез раскрыл подробности съемок шоу «Попутчик» на НТВ предоставлено Пресс-службой В субботу, 30 сентября, на телеканале НТВ стартует новое шоу о путешествиях «Попутчик».
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