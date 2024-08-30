Командир роты БАРС-16 Василий Дюдюкин не дал противнику прорвать оборону

Получив приказ не допустить прорыва противника, командир роты Василий Дюдюкин грамотно организовал оборону своих позиций, что позволило его подразделению отбить несколько атак превосходящих по численности групп противника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии