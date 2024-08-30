Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 133 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, ничего этим скотам не будет, у кого бабки, тот и прав.Mash: на свадебны...
  • Eduard
    Меня терзают смутные сомнения,а не охотятся ли на россиян в Турции? Больно много смертей именно с ними связано!Milliyet: тело ро...
  • Галина Соколова
    Надо строить общественные бани, где можно ходить голыми! У народа есть потребность в этом!!!В Ровно медики ус...

Командир роты БАРС-16 Василий Дюдюкин не дал противнику прорвать оборону

Командир роты БАРС-16 Василий Дюдюкин не дал противнику прорвать оборону

Получив приказ не допустить прорыва противника, командир роты Василий Дюдюкин грамотно организовал оборону своих позиций, что позволило его подразделению отбить несколько атак превосходящих по численности групп противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх