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Демократия - это равенство их голосов...

Демократия - это равенство их голосов...

Уже около недели  в новостях  рассказывают  о громком  происшествии - а именно  о том, как  в Екатеринбурге избили учёного Никиту  Зезина, который   затем   умер от проблем с сердцем.

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Комментарии
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ке
кирил ермаков
Космонавт, привет!  Тебе конечно с высоты видней.
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1 м.
Атом Мартин
А он и в космосе побывал? Вот нигде без него не обходится.😳
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1 м.
Сергей Семенов
А вы вообще в России живёте или на улицу не выходите? Даже если не выходите, то обвинений в предумышленном групповом убийстве вроде не предъявлено, вопросов откуда у детей квадрики и что они без взрослых на них катаются нет (у простого человека ПДН уже бы наверно детей изъяла). В общем тут много можно перечислить если голову включить.
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1 м.