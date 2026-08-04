Демократия - это равенство их голосов...

Сергей Семенов

А вы вообще в России живёте или на улицу не выходите? Даже если не выходите, то обвинений в предумышленном групповом убийстве вроде не предъявлено, вопросов откуда у детей квадрики и что они без взрослых на них катаются нет (у простого человека ПДН уже бы наверно детей изъяла). В общем тут много можно перечислить если голову включить.