Уже около недели в новостях рассказывают о громком происшествии - а именно о том, как в Екатеринбурге избили учёного Никиту Зезина, который затем умер от проблем с сердцем.
Демократия - это равенство их голосов...
Комментарии
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ке
кирил ермаков
Космонавт, привет! Тебе конечно с высоты видней.
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1 м.
Атом Мартин
А он и в космосе побывал? Вот нигде без него не обходится.😳
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1 м.
Сергей Семенов
А вы вообще в России живёте или на улицу не выходите? Даже если не выходите, то обвинений в предумышленном групповом убийстве вроде не предъявлено, вопросов откуда у детей квадрики и что они без взрослых на них катаются нет (у простого человека ПДН уже бы наверно детей изъяла). В общем тут много можно перечислить если голову включить.
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1 м.
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