Versace носит Prada

Вчера на европейском рынке «высокой моды» произошло знаковое событие — компания Prada, известная даже далеким от «модного» мира слоям общества по фильму «Дьявол носит Прада», заключила сделку по покупке своего главного конкурента в Италии, Versace.
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