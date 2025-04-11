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Культуромания

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Versace носит Prada

Versace носит Prada

Вчера на европейском рынке «высокой моды» произошло знаковое событие — компания Prada, известная даже далеким от «модного» мира слоям общества по фильму «Дьявол носит Прада», заключила сделку по покупке своего главного конкурента в Италии, Versace.

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