Продажи в России новых люксовых автомобилей в первый месяц осени снизились впервые в 2026 году. Согласно данным агентства АВТОСТАТ, по итогам сентября 2026 года в нашей стране было реализовано 52 новых машины сегмента Luxury.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ АвтоВАЗ запатенто...
- АУ Как изменились це...
- АС Москвич-2141 прод...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым