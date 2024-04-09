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100 Дорог

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Тайны афинских проклятий

Тайны афинских проклятий

<p>Археологическая находка в Афинах, состоящая из тридцати свинцовых табличек, найденных на дне общественного колодца на окраине некрополя Керамейкос, раскрыла проклятия, наложенные афинянами на своих соперников около 2300 лет назад.

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