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"Всех денег не заработать": муж скандальной звезды 90-х поставил крест на ее карьере

"Всех денег не заработать": муж скандальной звезды 90-х поставил крест на ее карьере

Юлия Беретта потеряла деньги, отказавшись от выступления. Известная российская певица и актриса Юлия Беретта (настоящая фамилия Глебова) получила широкую популярность еще в конце 90-х – начале 2000-х годов, когда выступала в группе "Стрелки".

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