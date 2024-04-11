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Сенатор Пушков: перспективы выделения $60 млрд Киеву от США все более призрачны

Сенатор Пушков: перспективы выделения $60 млрд Киеву от США все более призрачны

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что на фоне внутренней борьбы в американском конгрессе перспективы выделения помощи США Киеву в размере $60 млрд становятся все более призрачными.

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