В курганскую больницу закупили офтальмологический лазер из Тайваня. Фото

В Курганскую областную клиническую больницу (КОКБ) закупили офтальмологический лазер из Тайваня. Он поступил в эндокринологический медицинский центр в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии