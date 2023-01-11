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Барабанов набрал очки в 5-м матче подряд. У него 6+20 в 37 играх

Барабанов набрал очки в 5-м матче подряд. У него 6+20 в 37 играх

Александр Барабанов набрал очки в 5-м матче подряд. Форвард «Сан-Хосе» начал атаку, которая привела к победной шайбе Мэттью Ньето в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:2).

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